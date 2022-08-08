Іран обіцяє не давати росії свій супутник для шпигування за Україною

Тегеран заперечує, що іранський супутник росія використовуватиме, аби стежити за Україною. Іранські фахівці планують контролювати супутник одразу після запуску.

Раніше в Офісі Президента припускали, що Тегеран може надати державі-агресорці не лише безпілотники, а й допомогти запустити супутника-шпигуна. Заперечують такі припущення в Іранському космічному агентстві.

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Супутник "Хайям" запустять з Байконура

Супутник "Хайям" запустять з космодрому Байконур з допомогою ракети "Союз" 9 серпня. Після цього, кажуть в Ірані, його експлуатація здійснюватиметься іранськими фахівцями виключно з території країни. Ба більше, обмін інформацією між "Хайямом" та космічним агентством буде зашифрованим і начебто недоступним для інших країн.

Жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації та чутки про використання супутникових знімків для обслуговування військових цілей іншої країни не відповідають дійсності,

– стверджують в ISA.

ЗМІ писали, що росія збереже контролю над супутником

Зазначимо, що The Washington Post з посиланням на двох західних розвідників написала, що росія збереже контроль над іранським супутником після запуску. При чому – на невизначений термін.

Також москва продовжить посилювати співпрацю з Тегераном, аби отримати ще й безпілотники для використання у війні в Україні.

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Супутник "Хайям" спочатку Іран планував використовувати для шпигунства на Близькому Сході. росія, за інформацією ЗМІ, погодилась побудувати для космічного апарату систему "Канопус-V, яка буде оснащена камерою високої роздільної здатності.