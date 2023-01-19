Ми не визнаємо Крим і Донбас російськими, – глава МЗС Ірану

Тегеран продовжує допомагати Москві озброєнням. Водночас в МЗС наголошують, що начебто не визнають Крим та Донбас російськими.

Про це в інтерв'ю TRT World заявив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан, пише 24 Канал.

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Що саме сказав глава МЗС Ірану

Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, тому, попри добрі відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму,

– заявив Амір-Абдуллахіан.

Також він додав, що Іран не визнав "відділення Луганська та Донецька від України", бо нібито дотримується свого послідовного принципу у зовнішній політиці.

"Коли ми говоримо, що війна – це не рішення в Україні, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний основоположний політичний принцип", – зазначив глава МЗС.

Водночас він назвав повномасштабну війну Росії проти України "складною ситуацією". Ба більше, цинічно заявив, що її причиною стали "провокаційні дії НАТО та деяких західних країн".

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Іран можуть розглядати як співучасника воєнних злочинів Росії

Нещодавно у Білому домі констатували, що Іран сприяє масовим воєнним злочинам Росії Україні та має бути покараний за це.

Так, радник з національної безпеки Джейк Салліван наголосив: "Їхня зброя (Ірану – 24 Канал) використовується для вбивства мирних жителів в Україні та спроби занурити міста в холод і темряву, що, з нашої точки зору, ставить Іран у місце, де він потенційно може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам".