Іран передасть Росії загалом тисячу балістичних ракет та нових дронів, – CNN

Іран продовжує надавати Росії озброєння для війни в Україні. Зокрема, за інформацією західних чиновників, Іран передасть країні-агресорці балістичні ракети.

Як повідомляє видання, Іран готується відправити Росії близько 1000 додаткових одиниць зброї. Серед них є балістичні ракети малого радіуса дії та ударні безпілотники.

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Яку техніку Іран передасть Росії

Іран вперше надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети. Це може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для обстрілів України. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Наразі точні терміни прибуття іранського озброєння невідомі, хоча є інформація, що ракети та безпілотники прибудуть до кінця 2022 року.

Як відреагували в США

Напередодні у США також стверджували, що Іран направив військовий персонал до Криму для допомоги росіянам атакувати Україну. Координатор комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що присутність іранського персоналу є доказом прямої участі Тегерана в конфлікті.

Ми можемо підтвердити, що російські військові, які базуються в Криму, керували іранськими БПЛА під час обстрілів України,

– сказав Кірбі.

Крім того, держсекретар Тоні Блінкен заявив, що США впроваджуватимуть не лише санкції, щоб перешкодити постачанню іранської зброї в Росію. Він сказав, що США "намагаються зламати мережі постачання".

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