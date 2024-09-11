Тегеран вагався майже 2 роки: як Росія змогла переконати Іран передати балістику

Член парламенту Ірану підтвердив передачу Росії балістичних ракет. Згідно з офіційною версією, Тегеран відправив країні-агресору нове озброєння в обмін на соєві боби й пшеницю.

Втім, навряд чи імпорт товарів з Росії змусив іранців ухвалити рішення про передачу ракет Fath-360, сказав 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, які стратегічні причини постачання іранських ракет до Росії.

До теми До яких об'єктів долітатимуть іранські ракети: Катков розібрав їхні можливості

Що насправді отримав Іран в обмін на ракети

Досить раптово іранська сторона вирішила передати балістичні ракети Росії. Адже розмови про це були протягом останніх двох років. Зокрема, восени 2022 року в американських засобах масової інформації вийшов перший репортаж щодо цього.

2 роки іранці не ухвалювати рішення. Очевидно, зараз щось змінилося і Тегеран все ж таки пішов на цей крок. Ми бачили візит до Тегерану вже колишнього міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу в дні ірано-ізраїльської кризи. Вона триває вже понад 40 років, але саме у розквіт цієї кризи Шойгу приїхав до Ірану,

– зазначив Шейтельман.

На його думку, теоретично Росія могла передати Ірану контрракети, які іранці можуть розмістити навколо ядерних об'єктів у країні, які є найсекретнішими та найнебезпечнішими іранськими військовими об'єкти. Ізраїль хоче їх знищити, а Іран не має можливостей, щоб протидіяти Єрусалиму.

Все, що я кажу лише припущення, адже я не маю жодної інформації з цього приводу. Я не можу сказати, що саме, але Росія передала Ірану щось нове, якусь нову зброю. Натомість Іран відправив балістичні ракети. Це був обмін,

– наголосив політтехнолог.

Через посилення співпраці з Москвою та постачання озброєння на Тегеран вже наклали нові санкції. Щодо військових наслідків, то ці ракети не можуть кардинально змінити ситуацію на фронті, але ними Росія може вбити ще сотні людей в Україні.

Зокрема, балістичні ракети малої дальності Fath-360 становитимуть загрозу для українських сил оборони поблизу лінії фронту, а також для населених пунктів на відстані 100 кілометру від кордону з Росією.