Британська розвідка пояснила, у чому небезпека іранських ракет Fath-360, переданих Росії

Нещодавно Іран передав Росії зброю малої дальності. Йдеться про балістичні ракети Fath-360.

Британська розвідка зазначає, що тепер Росія посилить свою здатність бити по прифронтових регіонах. Водночас агресор зможе зберегти ракети для дальніх ударів.

Дивіться також Гібридні ігри: чому Росія запускає дрони по країнах Європи та куди поділися "червоні лінії" НАТО

Небезпека ракет Fath-360

Як пише Міноборони Британії, вперше ракети Fath-360 були продемонстровані у 2020 році. Вони здатні доставити 150-кілограмову боєголовку на дальність 120 кілометрів з заявленою точністю менше 30 метрів. Його можна розгорнути на різних дорожніх пускових установках, включаючи одну, здатну запускати до шести ракет.

Раніше Іран постачав Росії лише дрони, хоч і у великій кількості. Постачання балістичних ракет означає подальше поглиблення військових відносин двох країн.

Постачання іранських балістичних ракет доповнить і посилить здатність Росії завдавати точних ударів по українських військових або цивільних інфраструктурних цілях поблизу лінії фронту, а також дозволить Росії зберегти більше своїх можливостей більшої дальності для використання проти цілей глибше всередині України,

– пише британська розвідка.

До слова, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна підтримає всі європейські санкції проти Ірану за передачу ракет Росії. На його думку, найкращою відповіддю на передачу ракет буде нанесення ударів України по складах з цими ракетами.