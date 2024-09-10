США, Велика Британія, Німеччина та Франція пригрозили Ірану санкціями через балістику для Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 10 вересня, підтвердив, що Іран дійсно передав Росії балістичні ракети та повідомив, що Штати оголосять про нові санкції проти іранців. Новими обмеженнями Тегерану пригрозили також у Великій Британії, Німеччині та Франції.

За словами Блінкена, росіяни можуть атакувати Україну отриманими іранськими ракетами уже найближчими тижнями. Про це політик заявив під час візиту до Лондона.

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Санкції проти Ірану оголосять 10 вересня

Блінкен зауважив, що Іран тим часом заперечує передачу ракет Кремлю.

"Іранська влада, як і у випадку з попередніми висновками американської розвідки, заперечує надання зброї Москві для війни в Україні. Напередодні речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російська сторона "бачила повідомлення" про поставки ракет і він їх не заперечив", – сказав держсекретар США.

Він додав, що санкції проти Ірану оголосять у вівторок, 10 вересня.

У "Європейській правді" повідомили, що міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції також засудили вчинок Ірану у спільній заяві, назвавши це "подальшою ескалацією військової підтримки Іраном загарбницької війни Росії проти України".

"Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці", – йдеться у заяві.

Міністри також анонсували санкції про Ірану, а також "скасування двосторонніх угод про повітряне сполучення з Іраном". Зокрема, під обмеження потрапить іранська авіакомпанія Iran Air.

В Україні уже відреагували на анонсовані санкції проти Ірану та вкотре наголосили на важливості надання дозволу атакувати вглиб Росії.

Санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет – це добре. Але також потрібен дозвіл на застосування західної зброї по воєнних цілях на території Росії, надання більш далекобійних ракет і посилення нашої ППО,

– написав Андрій Єрмак.