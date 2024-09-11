Супутникові знімки зафіксували судно, яке могло привезти в Росію іранські ракети, – Sky News

Іран передав Росії балістичні ракети. У мережі показали фото судна, яке, ймовірно, доставило цей вантаж країні-агресорці.

Так, джерело в Україні повідомило виданню Sky News, що Іран передав Росії більш як дві сотні ракет малої дальності.

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Іранські ракети для Росії

Повідомляється, що судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море. Судно прибуло в російський порт 4 вересня.

Судно, яке доставило іранські ракети у Росію / фото Sky News

Супутникові знімки, проаналізовані командою Sky News Data & Forensics, показують судно в районі Астрахані, на півдні Росії, біля Каспійського моря.

Супутникові фото судна Port Olya 3 / фото Sky News

Дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього, 29 серпня.

Маршрут руху судна з іранськими ракетами / фото Sky News

Після прибуття до Росії балістичні ракети Fateh-360 із радіусом дії близько 120 кілометрів були завантажені у великий вантажний поїзд.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив 10 вересня, що Іран передав Росії балістичні ракети, які можуть бути використані проти України найближчими тижнями. Водночас воєнні кореспонденти стверджують, що використання іранської балістики відбулося вже неодноразово – з чим і пов'язане збільшення ударів цим типом зброї.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що не може підтвердити застосування Росією іранських ракет по Україні.