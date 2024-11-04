Потужніша, ніж раніше: у ЗМІ розповіли, якою буде нова атака Ірану по Ізраїлю

Іран готується до потужної атаки на Ізраїль. Планується використання потужних боєголовок та іншої зброї, яку не застосовували в попередніх обстрілах.

Єгипетський чиновник повідомив, що відповідь Ірану на ізраїльські удари 26 жовтня буде "жорсткою та комплексною", передає 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та The Wall Street Journal.

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Якою буде нова атака проти Ізраїлю

1 жовтня Іран завдав удару по Ізраїлю, на що отримав удар у відповідь. Проте Ісламська Республіка прагне помсти та готується завдати нового удару.

Наші військові втратили людей, тож їм потрібно реагувати,

– сказав іранський чиновник.

Ймовірно, Іран використає територію Іраку для частини операції та націлиться на ізраїльські військові об'єкти. Ця атака може бути потужнішою, ніж минулого разу.

За даними офіційних арабських та іранських осіб, Іран не буде обмежувати свою відповідь ракетами та безпілотниками. Окрім цього, ракети, які застосовуватимуть, будуть мати потужніші боєголовки.

Іранський чиновник зазначив, що Іран не хоче впливати на вибори в США. Тож атаку здійснять після голосування 5 листопада, але до інавгурації нового президента в січні.

У WSJ також додають, що за даними американських спецслужб, в Ірані хочуть, аби президентом стала Камала Гарріс.