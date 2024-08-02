США готуються відправити додаткові винищувачі на Близький Схід через погрози Ірану, – NYT

Сполучені Штати готують відправити додаткову військову авіацію на Близький Схід. Ці дії є відповіддю американської сторони погрозу Ірану та його ставлеників у регіоні.

Журналісти The New York Times, з посиланням на американських чиновників, зазначили, що Іран, а також квазіутворення, які він підтримує у Газі, Лівані та Ємені, готуються атакувати Ізраїль найближчими днями, щоб помститися за смерть Ісмаїла Ганії.

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Що відомо про відправлення літаків США на Близький Схід

Один військовий чиновник США на умовах анонімності сказав журналістам, що американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів", щоб підвищити боєготовність і захистити війська США та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або груп, яких підтримує влада цієї країни.

Скільки літаків США відправлять в регіон, ще обговорюють у Білому домі, як і остаточні погодження від високопосадовців, включаючи американського міністра оборони Ллойда Остіна. Представники адміністрації Байдена заявили, що прагнуть відкалібрувати американську відповідь, щоб якнайшвидше надіслати достатню кількість літаків потрібних типів. Це має допомогти захистити Ізраїль, водночас не сприяючи ескалації конфлікту.

Співрозмовники журналістів зазначили, що наразі незрозуміло, чи матиме Ізраїль та його союзники багато часу, щоб підготуватися до будь-якого нового раунду великих атак Ірану.

Що кажуть у Білому домі про перекидання ресурсів у регіон

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив CNN, що Сполучені Штати готові перемістити додаткові ресурси на Близький Схід, якщо це необхідно.

США завжди переоцінюють позицію сил на Близькому Сході, щоб переконатися, що ми маємо те, що нам потрібно, щоб захистити наші війська, об'єкти, а також наших союзників і партнерів, таких як Ізраїль,

– наголосив Кірбі.

Водночас американський посадовець зазначив, що США "чітко і голосно" почули верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, що він має намір помститися за вбивство лідера ХАМАС у Тегерані, і що вони хочуть здійснити ще один напад на Ізраїль.

"Ми повинні переконатися, що маємо належні ресурси та можливості в регіоні", – сказав радник Білого дому.

Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 1 серпня Джо Байден підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю проти всіх загроз з боку Ірану, включаючи його проксі-угруповання ХАМАС, "Хезболлу" та хуситів.

Кірбі також наголосив, що ця підтримка в Близький Схід, ймовірно, надійде як у вигляді персоналу, так і зброї.