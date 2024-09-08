Влаштували бартер: в Ірані все ж визнали, що передали Росії ракети

Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що Іран все ж відправив до Росії балістичні ракети.

Він заявив, що Іран нібито "змушений" здійснювати бартер з Росією: Москва дає Тегерану сою та пшеницю, а той їй – ракети та дрони. Водночас офіційно Іран заперечує постачання ракет.

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Тегеран передав Росії балістичні ракети

За словами Ахмада Бахшаєша Ардестані, Європа нібито знає стратегічну позицію офіційного Тегерана.

Нам доводиться займатися бартером для задоволення наших потреб, включаючи імпорт сої та пшениці. Частина бартеру включає відправку ракет, а інша частина – відправлення військових безпілотників до Росії,

– сказав іранський депутат.

У Ахмада Бахшаєша Ардестані також запитали, чи може постачання ракет призвести до посилення санкцій проти Ірану.

Гірше, ніж зараз, бути не може. Ми даємо ракети "Хезболлі" ХАМАСу і "Хашд аш-Шаабі", то чому б не дати їх Росії?

– відповів він.

Водночас раніше очільник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявляв що країна не надає військової підтримки жодній зі сторін у російсько-українській війні.

Тодій він вкотре заявив, що нібито звичайна військова співпраця між Іраном і Росією "тривала до початку війни в Україні".