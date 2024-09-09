Іран визнав відправку ракет до Росії в обмін на соєві боби й пшеницю, – The Telegraph

Іран підтвердив факт передачі балістичних ракет Росії в обмін на соєві боби й пшеницю. Там вважають, що це нормально у контексті того, що Україна теж отримує допомогу.

Член парламенту Ірану офіційно підтвердив факт передачі ракети, а ось Міноброни Ірану досі заперечує постачання.

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Видання зазначило, що попри офіційні заперечення Ірану, один з членів парламенту визнав угоду уряду з Кремлем менш ніж через 48 годин після того, як у США офіційно заявили про постачання ракет і попередили про загрози унаслідок посилення російсько-іранських зв'язків.

Іран обходить санкції

"Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Ми імпортуємо сою, кукурудзу та інші товари з Росії", – заявив Ахмад Бахшаєш Ардестані, член парламенту Ірану та комітету з питань безпеки й зовнішньої політики.

За словами депутата, Тегеран отримує гроші за продаж зброї і обходить санкції через партнерство з Росією. Натомість Іран імпортує з Росії сою, кукурудзу та інше продовольство.

При цьому Ардестані вважає, що Іран має право надавати ракети Росії у відповідь на військову допомогу Україні з боку НАТО і Європи.

Передача ракет Іраном

6 вересня WSJ з посиланням на американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

У представництві Ірану при ООН заперечили інформацію про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

Важливо. Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що іранська балістика, яку передають росіянам, летить на відстань до 120 кілометрів, а український дрон – 1500 – 1800 кілометрів.