Торг Ірану зі США: чи припинить Тегеран постачати зброю Росії

США, ймовірно, тиснуть на Іран, щоб той припинив постачання зброї в Росію, оскільки це питання пріоритетне для Америки. Натомість Іран може просити зменшення санкцій.

Тиск США на Іран продовжується ще з минулого року. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що для Ірану така угода може бути вигідною, бо торгівля нафтою важливіша, ніж постачання зброї в Росію.

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Що вирішить Іран

Санкції створюють для Ірану немало проблем, але до деяких з них країна вже давно пристосувалася. Свій досвід, як обходити західні обмеження вони передають й Росії, але в країни-агресорки ситуація складніша.

Іран вже домовився про продаж технології своїх "Шахедів", тож Росія будує великий завод, щоб виробляти їх під своїм прапором. Це означає, що Іран може не продавати "Шахеди", бо в цьому більше немає такої потреби.

Я думаю, Іран може піти на таку "торгівлю" зі США: домовитись про певне зменшення санкцій замість формального обмеження або паузи в торгівлі зброєю з Росією,

– зауважив Володимир Фесенко.

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Нафта для Ірану важливіша

Однією з умов у "торгах" зі США може бути нафта. Іран хоче збільшити обсяги своєї нафти на світових ринках і це для країни важливіше, ніж торгівля зброєю. Політолог наголосив, що також треба враховувати той факт, що на китайських нафтових ринках Росія для Ірану є конкурентом.

Суперечності між країнами створюють можливості для ситуативної співпраці зі США.

США це розуміють, тому і запропонували таку угоду. Вони використовують суперечності між Іраном і Росією, наприклад, щодо деяких геополітичних питань чи конкуренції на ринку нафти. Для них важливо трошки "відтягнути" Іран від Росії,

– сказав Володимир Фесенко.

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