Адаптували технології крилатих ракет: чим небезпечна нова версія "Шахеда"

Росія майже щодня атакує Україну іранськими БпЛА "Шахед", забираючи життя українців та завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі. Водночас в Ірані працюють над удосконаленням Shahed-136, які застосовують росіяни. Нещодавно було презентовано новий БпЛА – Shahed-238.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що Shahed-238 в окремих своїх блоках та частинах вже атакує територію України. Ба більше, до його створення долучились не лише іранське ВПК.

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Іран та Росія об'єдналися

Над розробкою Shahed-238 працював спільно з Іраном інженерно-технічний персонал ВПК Росії.

Модернізація "Шахедів" в частині системи навігації, обходу засобів радіоелектронної боротьби, маневровності свідчить про те, що цей БпЛА є фактично адаптацією російських технологій з побудови крилатих ракет,

– пояснив військовий експерт.

На сьогодні загрозу становить не тільки постачання Ірану нових БпЛА Росії. Питання в тому, що Іран та Росія об'єднали свій науково-технічний потенціал, і тепер можуть ще щось модернізувати.

Іран зокрема має розгорнуті промислові потужності для виробництва дронів, а Росія може надати свою науково-технічну базу для вдосконалення та підвищення ефективності цієї зброї.

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Пріоритетне питання

Водночас Україні, щоб протистояти ворогу у виробництві дронів, а він до того ж має ще одного потужного союзника в цьому питанні – Китай, потрібно також удосконалювати свою зброю.

Дуже важливо зараз шукати шляхи об'єднання можливостей України та виробників дронів зі США та Ізраїля,

– зауважив Крамаров.

Загалом Ізраїль є одним з піонерів використання БпЛА, як виду озброєння в армії. Можливо, він змінить свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, почне співпрацювати з нашою країною в цій галузі та поділиться своїми сучасними технологіями.

Україні також потрібно на даному етапі сконцентруватись на відборі кращих зразків дронів, що розроблені. Також необхідно робити ставку на найконкурентніших виробників для їхнього подальшого розвитку та отримання прибутку. Тоді ці виробники частину прибутку будуть вкладати в поліпшення своєї науково-технічної бази.

"Для нас зараз це пріоритетне питання. Наприклад, "Шахед" – ніби примітивна зброя. А от вже Shahed-238, над розробкою якого майже рік працювали російські інженери, перетворився у більш небезпечну зброю", – зазначив Андрій Крамаров.

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