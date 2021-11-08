Іран розпочав військові навчання в Перській затоці
Джерело:Al Jazeera
Іранські військові 7 листопада розпачали щорічні військові навчання біля гирла Перської затоки. У такий спосіб Іран хоче "надіслати сигнал" своїм ворогам.
Масштабні військові навчання проходять одночасно в морі, на суші й у повітрі. Про їхній початок оголосив командувач іранського війська Абдулрахім Мусаві.
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Детальніше про навчання
До військових навчань планують залучити цілу низку зразків військової техніки:
- кораблі,
- бронетехніка,
- пілотовані та безпілотні літаки,
- ракетні та радіолокаційні системи.
Абдулрахім Мусав повідомив, що військові навчання пройдуть на території площею загалом близько 1 мільйона квадратних кілометрів.
Для порівння це більше, ніж вся площа найбільшої країни Європи – України. Наша держава займає територію з площею трохи більшою як 603 тисячі кілометрів.
Гирло Перської затоки: карта