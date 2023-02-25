Іран заявив, що розробив крилату ракету дальністю 1 650 кілометрів

В Ірані заявили, що створили нову крилату ракету великої дальності. Хоч кажуть, що їхня програма суто оборонна, та обіцяють помститись США за вбивство генерала Сулеймані.

Командувач іранських Повітряно-космічних сил "Корпусу вартових Ісламської революції" Амір Алі Гаджізаде заявив, що ракета називається Paveh. Проте він не відкрив характеристики нової зброї.

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Що відомо про нову ракету Ірану

Іран розробив крилату ракету з радіусом дії 1650 кілометрів (1025 миль)… Це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України,

– мовиться в повідомленні.

Аміралі Хаджізаде розповів державному телебаченню, що цю ракету вже додали до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран. Також він знову сипав погрози щодо Сполучених Штатів.

"З Божою волею, ми хочемо вбити Трампа. (Колишнього держсекретаря Майка – 24 Канал) Помпео… І військові командири, які віддали наказ (вбити Сулеймані – 24 канал), повинні бути вбиті", – заявив Хаджізаде.

Проте лідери Ірану часто обіцяють жорстко помститися за вбивство Сулеймані.

Варто зауважити, що Тегеран розширив свою ракетну програму, всупереч спротиву з боку США та занепокоєння з боку європейських країн. Іран переконує, що програма є суто оборонною та має стримуючий характер.

Іран надає Росії техніку

Українська розвідка у листопаді 2022 року підтвердила, що Іран після 24 лютого 2022 року надавав Москві зброю. Адже Україна у збитих дронах знайшла деталі, які виготовили після початку повномасштабного вторгнення.

У листопаді 2022 року ЗМІ написали, що Москва таємно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників на території Росії.

У лютому 2023 року Іран передав Росії ударні дрони Mohajer-6, які значно складніші, аніж "Шахіди". Радіус їхньої дії – 200 кілометрів. Mohajer-6 може водночас нести по 4 ракети класу "повітря — земля".

25 лютого британська розвідка заявила, що Росія знову вичерпала запаси іранських дронів. Адже з кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 Shahed-136 і десятки – ЗСУ знищили у перші декілька днів року. Ба більше, повідомлень про використання іранських дронів-камікадзе (OWA-UAV) в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року.

Іранського генерала Касема Сулеймані вбили 3 січня 2020 року внаслідок удару американських сил у Багдаді. Генерал був однією з найвпливовіших фігур Ірану та всього Близького Сходу останніх років. США підтвердили, що Сулеймані був їх основною ціллю. У Пентагоні заявили, що цей генерал "активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та військовослужбовців в Іраку та у всьому регіоні". Наказ про його ліквідацію дав Трамп, який назвав Сулеймані терористом. З того часу Іран обіцяє помсту і навіть у 2020 році атакував три американські бази в Ірані.