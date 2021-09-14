Іран скоро може отримати матеріал для створення ядерної боєголовки, – ЗМІ

Іран може отримати матеріал для створення ядерної зброї. Його можуть привезти до країни вже у жовтні.

Зазначили, що Іран ще ніколи не був настільки близький до створення ядерної зброї. Проте набагато більше часу країна витратить, щоб розробити технологію та доставити боєголовку до мети.

Читайте також США допоможуть Україні зменшити ризики ядерної небезпеки

Це може змусити США відновити ядерну угоду

Іранські вчені працюють над цим завданням понад 20 років. ЗМІ пишуть, що такий розвиток подій змусить США та союзників форсувати зусилля щодо відновлення ядерної угоди з Іраном від 2015 року. Нагадаємо, що Штати вийшли з неї у 2018 році.

Влада Ірану переконує, нібито ядерна програма країни має виключно мирний характер.

Що цьому передувало

У вересні 2021 року Іран домовився з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо підтримки та конструктивного вирішення питань. Іран пообіцяв допустити інспекторів агентства до своїх ядерних об'єктів.

У січні МАГАТЕ попередило, що Тегеран має намір відновити збагачення урану до 20% на об'єкті Фордо. Це порушення умов ядерної угоди. Крім того, всупереч домовленостям Іран приступив до збагачення урану до рівня 60%.

Ядерну угоду між Іраном та провідними країнами світу уклали влітку 2015 року. Вона передбачала дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики. Натомість Тегеран запевняв, що не буде не розробляти ядерну зброю.