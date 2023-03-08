Іран таємно передав Росії 100 мільйонів куль і 300 тисяч снарядів, – Sky News

На початку 2023 року Іран передав Росії близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів. Ймовірно, їх використають на війні в Україні.

Про це пише Sky News, посилаючись на джерела у британських спецслужбах. За даними видання, вантажні судна Musa Jalil та Begey під російським прапором вийшли з іранського порту 10 та 12 січня.

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Яке озброєння Іран передав Росії

Вони йшли через Каспійське море і кілька днів зупинялися біля берегів Туркменістану. Причини цього невідомі. 27 січня кораблі зайшли в російський порт Астрахань, і залишили його лише 3 лютого.

Як повідомляють розвідники, судна перевозили близько 200 контейнерів зі зброєю. Ймовірно, також були боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, мінометів та кулеметів.

Іран направив два вантажних судна, на борту яких було близько 200 нових морських контейнерів із боєприпасами для російських бойових дій в Україні,

– додало джерело.

Зазначають, що Іран міг передати Росії приблизно 100 мільйонів куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм – для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах.

Росія також отримала бронежилети та шоломи

У списку також є 40-мм гранати для гранатометів, 107-мм протитанкові ракети та мінометні снаряди різних розмірів – 60 мм, 81 мм та 120 мм, а також артилерійські ракети (130 мм, 122 мм та 152 мм) і бронебійні снаряди (115 мм та 125 мм).

На борту було близько 10 тисяч бронежилетів та шоломів. Кремль заплатив за товар готівкою, щоби обійти санкції.

Коментуючи цю інформацію, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що не здивований тим, що Іран постачає боєприпаси до Росії.

Він закликав Ісламську Республіку перестати бути на "неправильному боці історії".