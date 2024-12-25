Іран під звуки "Щедрика" побажав Україні миру, люди не стримують емоцій
Посольство Ірану вирішило привітати українців з різдвяно-новорічними святами. Його не зупинило ні те, що Україну щодня обстрілюють зброєю виробництва Тегерану, ні те, що на Різдво був черговий удар.
Про це пише 24 Канал з посиланням на посольство Ірану в Україні. Цікаво, що в самому Ірані енергетична криза. Президент зміг тільки вибачитися, але люди обурені. При цьому країна має один з найбільших запасів нафти та природного газу у світі – цей факт посольство навело в себе на сторінці з-поміж інших цікавих фактів про Іран.
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Що побажали в Ірані на Різдво українцям
Відео починається з характерних звуків "Щедрика", які неможливо ні з чим сплутати. Дипломат дуже коротко говорить, що вітає з Різдвом і Новим роком, а далі починаються текстові побажання.
Сподіваюся, в Новому році на вашу землю повернуться мир, безпека і затишок,
– ідеться в посланні.
Ці слова лунають так, ніби Іран не причетний до війни в Україні. Посольству вигідно "забути" роль Ірану у війні. Але це не амнезія, це цинізм чистої води.
Дивіться цинічне відеопривітання від Ірану з Різдвом
Також висловлено сподівання, що майбутнє буде краще за минуле, а Новий рік принесе нові думки та рішення, які принесуть позитивні зміни. Українці теж на це сподіваються! Наприклад, на те, що Тегеран ухвалить правильне рішення і перестане бути основною "вісі зла" та одним із головних союзників Росії. Або на те, що Іран перестане передавати Росії "Шахеди", які щоночі, а тепер і щодня тероризують наших громадян. Та, звісно, це марні сподівання. Ірану вигідно випробовувати свою зброю в степах України.
Увесь цей час лунає "Щедрик". Написаний у Покровську, який зараз рівняють із землею.
Перед тим іранське посольство виклало серію фото, які нібито мають показати схожість обох країн.
Українці відповіли на "привітання"
На момент публікації новини під відео посольства – майже 500 коментарів. Усі вони дуже емоційні та бажають, щоб зло повернулося сторицею.
- Однією рукою клепаєте "Шахеди", а іншою пишете вітання, цинічні виродки.
- Посольство терористичної організації. Нонсенс.
- Суцільний сюр, а не світ, у якому живемо.
- Дякую, ваші с***і мопеди вже летіли сьогодні. Більше не потрібно.
- Ваші дрони, які ви люб'язно надали російським терористам, які щодня атакують мирних українців, промовистіші, ніж порожні і лицемірні привітання у фейсбуках.
Як бачимо, висловився і Сергій Стерненко. МЗС України поки не коментувало іранське привітання.