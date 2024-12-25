Іран під звуки "Щедрика" побажав Україні миру, люди не стримують емоцій

Посольство Ірану вирішило привітати українців з різдвяно-новорічними святами. Його не зупинило ні те, що Україну щодня обстрілюють зброєю виробництва Тегерану, ні те, що на Різдво був черговий удар.

Про це пише 24 Канал з посиланням на посольство Ірану в Україні. Цікаво, що в самому Ірані енергетична криза. Президент зміг тільки вибачитися, але люди обурені. При цьому країна має один з найбільших запасів нафти та природного газу у світі – цей факт посольство навело в себе на сторінці з-поміж інших цікавих фактів про Іран.

До теми Цинізм не має меж: Іран привітав Україну з Днем Незалежності

Що побажали в Ірані на Різдво українцям

Відео починається з характерних звуків "Щедрика", які неможливо ні з чим сплутати. Дипломат дуже коротко говорить, що вітає з Різдвом і Новим роком, а далі починаються текстові побажання.

Сподіваюся, в Новому році на вашу землю повернуться мир, безпека і затишок,

– ідеться в посланні.

Ці слова лунають так, ніби Іран не причетний до війни в Україні. Посольству вигідно "забути" роль Ірану у війні. Але це не амнезія, це цинізм чистої води.

Дивіться цинічне відеопривітання від Ірану з Різдвом

Також висловлено сподівання, що майбутнє буде краще за минуле, а Новий рік принесе нові думки та рішення, які принесуть позитивні зміни. Українці теж на це сподіваються! Наприклад, на те, що Тегеран ухвалить правильне рішення і перестане бути основною "вісі зла" та одним із головних союзників Росії. Або на те, що Іран перестане передавати Росії "Шахеди", які щоночі, а тепер і щодня тероризують наших громадян. Та, звісно, це марні сподівання. Ірану вигідно випробовувати свою зброю в степах України.

Увесь цей час лунає "Щедрик". Написаний у Покровську, який зараз рівняють із землею.

Перед тим іранське посольство виклало серію фото, які нібито мають показати схожість обох країн.

Але нічого схожого нема / Фото посольство Ірану

Українці відповіли на "привітання"

На момент публікації новини під відео посольства – майже 500 коментарів. Усі вони дуже емоційні та бажають, щоб зло повернулося сторицею.

Однією рукою клепаєте "Шахеди", а іншою пишете вітання, цинічні виродки.

Посольство терористичної організації. Нонсенс.

Суцільний сюр, а не світ, у якому живемо.

Дякую, ваші с***і мопеди вже летіли сьогодні. Більше не потрібно.

Ваші дрони, які ви люб'язно надали російським терористам, які щодня атакують мирних українців, промовистіші, ніж порожні і лицемірні привітання у фейсбуках.

Люди обурені цинізмом і не стримуються в коментарях / Скриншот 24 Каналу

Як бачимо, висловився і Сергій Стерненко. МЗС України поки не коментувало іранське привітання.