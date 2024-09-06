Журналісти повідомляють, що країна-агресорка вже отримала балістику від Тегерана.

Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності, що дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України, і слідує суворим попередженням Заходу не надавати таку зброю Москві, за словами офіційних осіб США та Європи.

Цей крок стався в той момент, коли Росія посилила свої ракетні обстріли українських міст та інфраструктури, убивши десятки мирних жителів за останні дні. За словами європейських чиновників, Вашингтон поінформував союзників про кроки Ірану за останні кілька днів.