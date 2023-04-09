В Ірані пройшли випробування нового дрона-камікадзе

Іран провів випробування дрона-камікадзе Me'raj-532. Заявляють, що він може вражати цілі на відстані 450 кілометрів.

В Ірані вже заявили, що випробування дрона-камікадзе Me'raj-532 минули успішно. Відомо, що він оснащений поршневим двигуном.

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Робоча висота Me'raj-532 становить 3,6 кілометрів. У повітрі такий дрон-камікадзе може перебувати до 3 годин. Випробування провели, запускаючи Me'raj-532 з автівки під час руху.

Наразі повідомляють, що іранська сторона планує залучити ці дрони-камікадзе для різних своїх завдань. Про постачання Me'raj-532 іншим країнам наразі не мовиться.

ISW про плани Ірану

В ISW заявили, що Іран хоче розширити військову співпрацю з Росією. Тегеран допомагає країні-терористці скоювати геноцид українців. Іранські дрони-камікадзе атакують українські міста.

У звіті американського Інституту вивчення війни мовиться, що Іран хоче ще більше розширити співпрацю. Зокрема, для цього зустрілися міністри закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан та Сергій Лавров.

Абдоллахіан і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні та завершену угоду про надання Росією Ірану штурмовиків Су-35,

– зауважують аналітики ISW.

Наразі Іран намагається утримувати двосторонні відносини з країною-терористкою.