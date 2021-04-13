Іран випустив ракету на ізраїльський корабель поблизу ОАЕ

Ізраїльське судно "Промінь Гіперіон" вдень 13 квітня вразили іранською ракетою під час плавання в Оманській затоці. Напад стався поблизу Об'єднаних Арабських Еміратів.

Напад стався на наступний день після того, як Іран пообіцяв помститися за вибух на своєму ядерному об'єкті в Натанзі. У ньому Іран звинуватив Ізраїль.

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В ізраїльське судно влучили ракетою

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що атака, ймовірно, була здійснена за допомогою ракети. Серед інших варіантів – запуск безпілотника.

Від атаки судну завдано лише легкої шкоди. Ніхто з екіпажу не постраждав.

"Гіперіон" не зазнав збитків і продовжує рухатися на повній швидкості у своєму початковому плаванні", – заявили у компанії, що володіє судном.

Дані, доступні на MarineTraffic.com, показали, що "Гіперіон" – транспортний засіб, що плаває під прапором Багамських островів.

Іран не вперше атакує судна Ізраїлю

Це вже третя за декілька місяців атака Ірану на судна, що належать Ізраїлю.

В лютому іранські військово-морські сили атакували судно, що належить ізраїльської компанії Ray Shipping.

Третя атака стосувалася ізраїльського судна LORI, а також відбулася в Оманській затоці. 25 березня ракета вразила і пошкодила корабель, який рухався до Танзанії з Індії.

Атаки Ізраїля

Втім, до атак вдається не лише Іран. За останній місяць відомо про два напади.

7 квітня Ізраїль взяв на себе відповідальність за напад на іранський торговий корабель Saviz. Судно кілька років курсувало в Червоному морі. Його використовував Корпус вартових Ісламської революції для супроводу торгових і вантажних суден.

Інше іранське судно 12 березня було пошкоджене внаслідок нападу в Середземному морі. На вантажний корабель кинули вибухівку.