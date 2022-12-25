Іран визнав, що надає Росії дрони-камікадзе: у Тегерані кажуть про "ефективність" безпілотників

Іран місяцями намагався заперечувати факт надання Росії дронів-камікадзе, якими окупанти атакують Україну. Однак тепер у Тегерані вирішили похвалитися, що їхні безпілотники зараз нібито показують "ефективність".

Відповідну заяву зробив начальник штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері. За його словами, Іран буде розвивати свої програми з розробки дронів.

Зверніть увагу Росія купила в Ірану 1 700 "Шахідів": Буданов розповів про ситуацію з балістичними ракетами

Що каже іранський генерал

Іранському генералу Багері видається дуже почесним те, що Росія для терористичних атак проти України використовує їхні безпілотники. Тому, за його словами, Тегеран нібито став лідером на ринку бойових безпілотників.

Сьогоднішня атмосфера зарозумілості (відсилання до США та їх союзників – 24 канал) щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні є частиною психологічної війни противника. Окрім того, що багато з цих тверджень можуть бути помилковими, це, по суті, свідчить про ефективність, значущість та високий ранг Ісламської республіки в галузі безпілотників,

– заявив Банері.

А ще генерал вірить, що іранські дрони займають найвищі місця в рейтингах точності, довговічності та безперервності. Вочевидь, Багері не дуже хотів згадувати той факт, що Збройні Сили України збивають майже усі дрони-камікадзе, які запускають росіяни.

Іран уже визначав, що надав безпілотники Росії