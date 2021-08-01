Іран заперечив звинувачення щодо атаки на танкер біля берегів Оману

Іран заперечив звинувачення Ізраїлю в запуску безпілотних літальних апаратів, що атакували нафтовий танкер біля берегів Оману. В результаті інциденту загинули 2 людини.

Заява офіційного представника Міністерства закордонних справ Ірану Саїда Хатібзаде стала першим офіційним коментарем Тегерана про напад. Він назвав звинувачення "безпідставними".

До теми Ізраїль заявив, що Іран атакував його танкер і вбив двох людей

Виступаючи на пресконференції Хатібзаде також зазначив, що "подібні ігри у звинувачення – не новина".

Влада Ізраїлю вже закликала міжнародне товариство вжити рішучих заходів щодо Тегерана. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід додав, що доручи дипломатам ініціювати в ООН заходи у відповідь на "терористичні" дії Тегерана.

Атака на танкер біля узбережжя Оману: головне

Атака на танкер Mercer Street сталася 30 липня, в результаті інциденту загинули 2 члени екіпажу судна – громадянин Великобританії та громадянин Румунії.

Згідно з інформацією ізраїльської компанії, в момент нападу танкер перебував біля берегів Оману на шляху з Танзанії в Об'єднані Арабські Емірати.

На сигнал судна відреагували військово-морські сили США й надали допомогу екіпажу. Саме згідно з інформацією американської армії, є вказівки на атаку за допомогою безпілотників.

Наразі розслідування обставин інциденту з нафтовим танкером триває.

Нафтовий танкер MT Mercer Street належить японській компанії, проте його експлуатацію здійснює ізраїльська судноплавна фірма Zodiac Maritime.