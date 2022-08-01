Ядерна загроза: Іран запустив кілька сотень нових центрифуг для збагачення урану

Світова ядерна безпека стає хиткою. Вслід за росіянами ядерною потужністю вирішив похизуватися Іран.

Ядерні погрози російських окупантів та відсутність негайної жорсткої реакції спонукали й інших похитнути ядерну безпеку планети. Тепер пограти ядерними м'язами вирішив Іран.

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Іран збільшує обсяги збагаченого урану

Іранська організація з ядерної безпеки повідомила, що почала закачувати газоподібний уран у сотні центрифуг IR-1s та IR-6. Він заявив, що це відбувається у рамках програми збільшення потужності зі збагачення урану, а МАГАТЕ було повідомлене про такі кроки.

Голова ядерного агентства Ірану Махаммад Есламі заявив, що Іран легко може виготовити ядерну бомбу, але зовсім у цьому не зацікавлений.

Іран має технічну можливість створити атомну бомбу, ні для кого це не секрет. Та така програма не стоїть на порядку денному, такі кроки зараз не розглядаються,

– сказав Есламі.

Корпус вартових революції Ірану погрожував атакувати ядерною зброєю Нью-Йорк, якщо США будуть здійснювати ворожі заходи. Також в ядерному агенстві ядерної безпеки заявили, до для ядерної безпеки іншим країнам потрібно менше інвестувати у ядерну зброю, інакше Іран зробить усі ці зусилля безглуздими. Який зараз ядерний потенціал в Ірану – наразі невідомо.

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