Що означає зізнання Ірану у постачанні дронів Росії та що хочуть отримати у відповідь

Іранця зізналися, що справді постачали росіянам дрони-камікадзе. Мовляв, вони робили це до початку повномасштабного вторгнення.

Такий підхід з боку іранців є традиційним. Про це 24 каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

До теми Десятки дронів та інструктори: США розтрощили версію Ірану про постачання дронів Росії

В чому полягає тактика іранців

Іранці пропонували створення спільної комісії, яка вивчатиме технічні характеристики збитих дронів, аби довести, що вони не їхні. Раніше пропонувалися переговори, за допомогою яких Іран мав на меті переконати усіх в тому, що не надавав державі-агресорці зброю для ударів по Україні. Тепер виявляється, що надавав, але до початку повномасштабної війни.

Це тактика в'язання рук, аби затягнути час і відкласти остаточний вердикт. Хоча європейські та американські партнери чітко сказали, що це іранські "Шахіди",

– наголошує Данилов.

Варто зауважити, що після збиття українського Boeing 737 під Тегераном у 2020 році іранці також пропонували розслідування, щоб довести свою непричетність. Однак потім відмовилися від цього. На думку Данилова, історія з "Шахедами" буде аналогічною.

"На збитому боїнгу нашої авіакомпанії дуже добре видно модель поведінки. Вона проста – затягнути час і відтягнути остаточне рішення. Більше нічого", – переконаний він.

Чого Іран хоче від Росії

В Інституті вивчення війни зазначають, що Іран поставить ультиматум Росії щодо допомоги з ядерної програми. Данилов запевняє, що це цілком ймовірно.

З перших чуток про те, що іранці постачатимуть росіянам такі види озброєння, ми з колегами дійшли висновку, що у відповідь Іран захоче щось велике. Це занадто нехарактерний крок для країни. Іранці пустилися "у всітяжкі", вони перетнули червоні лінії,

– акцентує заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Так, Іран може розраховувати на допомогу Росії за такими напрямками:

програма винищувачів 5 покоління;

ядерна програма.

Іран атакує Саудівську Аравію, перейшов червоні лінії / Вплине на Україну: дивіться відео