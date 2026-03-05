В атаках Ірану різко знижується як загальна кількість запусків, так і частка балістики – з 38% до 14% (від загального числа). Про це пише Ігор Тишкевич.

Програє той, в кого швидше закінчаться ресурси

Причина – ураження пускових установок. Кількість дронів так само падає. Судячи з усього, проти країн Аравійського півострова поки що використовуються старі і найпримітивніші зразки "Шахедів". Частка досконаліших мізерно мала.

Крилаті ракети Іран практично не використовує (хоча має запас у кілька тисяч).



Статистика ударів Ірану, яку підготували в Китаї / Таблиця автора

Логіка США та Ізраїлю полягає у знищенні керівництва країни, персоналу пускових і, власне, самих пускових. Заводи, які були на поверхні, атакували ще раніше. Тож комплексу для запуску балістичних ракет, ймовірно, вистачає на 1 – 2 пуски. 1 раз "засвітилися", на другий уже був приліт по них. При цьому для "невеликих" цілей починають використовувати власні аналоги "Шахедів"

Водночас у держав "під ударом" виснажуються ресурси ППО. Причому, якщо судити з кадрів перехоплень, на одну ціль країни Затоки та найчастіше Ізраїль витрачають від 2 до 4 ракет.

До того ж Іран атакував два радари – один раннього попередження про балістику (AN/FPS-132 Block 5 і якщо пошкодження суттєві, це дуже погано для США та Ізраїлю), другий – до системи THAAD В ОАЕ (на Аравійському півострові залишилося два).

З погляду обміну ракетними ударами маємо логіку:

Ізраїль та США послідовно знищують пускові, як тільки ті викриють себе запуском ракет. Розрахунок на те, що незабаром в Ірану не залишиться можливостей для атак.

Іран працює на виснаження систем ППО і розчищає "сліпі зони". Розрахунок – на настання дефіциту ракет до комплексів ППО. Саме в цей момент Іран може "викласти козирі" – згадуємо про мізерну частку крилатих ракет і про досить старі моделі "Шахедів".

Питання лише в тому, у кого ресурси почнуть закінчуватись швидше. На моменті, близькому до виснаження, сторони почнуть домовлятися.