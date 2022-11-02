В Ірані підняли червони "прапор помсти": востаннє таке було перед ударами по базах США

В священному іранському місті Кум над мечетю Джамкаран підняли прапор помсти. Аналогічний стяг з'явився і над мечетю в місті Шираз, що на півдні Ірану.

Відповідні відео з підняттям прапора почали публікувати у твітері 2 листопада. Американське видання напередодні заявило, що Іран вже найближчим часом може напасти на Саудівську Аравію.

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В Ірані підняли "прапори помсти"

Американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor повідомила, що уряд Ірану підняв "прапор помсти" над святинею Шах-Черах у місті Шираз.

Це аналогічний прапор до того, який підняли (в країні – 24 канал) за декілька днів до ракетного удару Ірану по авіабазі США Айн-аль-Асад в Іраку,

– повідомила група.

"Прапор помсти", який підняли в Ірані

Варто пригадати, що американська аналітична група Open Source Intelligence Monitor пригадала про випадок в 2020 році, коли в Ірані вивісили "прапор помсти", а потім вдарили по американських базах в Іраку та нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії.

Це трапилось після ліквідації ракетним ударом США одного з головних генералів Ірану Касіма Сулеймані. Тоді, піднімаючи "прапор помсти" в Ірані написали: "Це було зроблено на честь шахіда Касема Сулеймані, який був убитий американцями, тим самим пообіцявши, що вони помстяться за його мученицьку смерть".

Підняття "прапору помсти" в Ірані в 2022 році: дивіться відео

Видання Tengrinews.kz, посилаючись на офіційних осіб, написало, що у відповідь на попередження американського видання, Саудівська Аравія, США та сусідні держави підвищили рівень бойової готовності своїх військ.

Окрім того, канадське ЗМІ Toronto Star, посилаючись на офіційну особу, яка підтвердила обмін розвідданими, заявило про ймовірну загрозу атаки "незабаром або протягом 48 годин".

Проте посольства чи консульства США не попередили американців в Саудівській Аравії чи в інших місцях Близького Сходу.

Що відомо про ймовірний напад Ірану

Ввечері 1 листопада Саудівська Аравія заявила, що Іран готується "найближчим часом" напасти на неї та Ірак. Цим країна хоче відволікти увагу населення від антиурядових протестів.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована картиною загрози та перебуває в постійному контакті через військові і розвідувальні канали з саудитами.

У США запевнили: без вагань діятимуть на захист своїх інтересів та партнерів в регіоні.

Варто пригадати, що протести в Ірані виникли через смерть 22-річної іранської дівчини Махсу Аміні 17 вересня. Її поліція затримала через неправильне носіння хіджабу.

За декілька днів після затримки "поліцією моралі" дівчина померла. Офіційно влада заявила про серцевий напад, проте активісти зазначили, що поліція побила Аміні й вона померла від отриманих травм. З того часу в країні тривають протести, на яких жінки обстригають собі волосся та знімають хіджаби.

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