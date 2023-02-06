В Ірані помилували "десятки тисяч" ув'язнених, однак є нюанси

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї на честь річниці Ісламської революції 1979 року оголосив про амністію "десятків тисяч" ув'язнених. Зокрема мова буцімто йде про тих, кого затримали під час масових протестів.

Однак за повідомленнями державних ЗМІ Ірану, є низка категорій ув'язнених, які не підпадають під амністію. Наприклад ті, кого режим засудив до страти.

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Хто не підпадає під амністію

Найперше, державні іранські ЗМІ повідомили, що під амністію не підпадатимуть численні ув'язнені, у яких є подвійне громадянство. Крім того, засуджені до смертної кари за участь у протестах так само не підпадають під оголошену амністію. Хаменеї також не збирається реабілітовувати щонайменше 4 осіб, яких уже стратили через повішання.

Також під амністію не підпадають ті, кого звинувачують у шпигунстві, в участі у ворожих країні групах, в умисному вбивстві й завданні тілесних ушкоджень та знищенні державного майна.

Однак для амністії ув'язнені повинні розкаятися та письмово підтвердити, що більше не скоюватимуть порушень, за які були ув'язнені, у майбутньому.

Варто відзначити, що за даними інформаційного агентства активістів HRANA, за час протестів в Ірані затримали близько 20 000 осіб. Правозахисні організації зазначають, що близько 500 людей вбили під час сутичок, черед них 70 неповнолітніх. Крім того, 4 ув'язнених уже були страчені, однак смертний вирок загрожує ще щонайменше сотні осіб.

Нагадаємо, що протести в Ірані спалахнули після вбивства 22-річної Махси Аміні представниками поліції моральності за нібито неправильне носіння хіджабу. Мітинги переросли у сутички з силовиками у низці регіонів країни. Однак після масових затримань та перших страт протести стали менш масштабними.