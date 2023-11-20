Іран випустив реактивний "Шахед": він отримав відразу три модифікації

Іран продовжує роботу над створенням своїх ударних безпілотників. Так, представили новий реактивний БпЛА Shahed-238.

Продемонстрували ударний дрон під час виставки. А представив БпЛА Іранський університет аерокосмічних наук і технологій "Ашура". Так, реактивна версія Shahed-136 отримала назву Shahed-238.

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Новий "Шахед" має три версії

Відрізняються ці три версії Shahed-238 різними системами наведення.

Звернімо увагу також, що їхні фюзеляжі мають чорний колір. Це пов'язують з можливим застосуванням радіопоглинальних матеріалів. Утім, поки немає підтверджень цьому.

Зберігся класичний варіант з автономною системою наведення, яка працює за інерціальною системою та сигналами GPS. Також з'явилися варіанти з інфрачервоною або оптичною, а також, імовірно, радіолокаційною системами наведення.

Так, "Шахед" з інфрачервоною/оптичною системою можуть використовувати, щоб бити по теплоконтрастних цілях. До прикладу, військовій техніці у тилу ворога.

Реактивні "Шахеди" та іншу зброю показали на виставці: дивіться відео

Також дані свідчать про те, що дрон завдяки радіолокаційній головці самонаведення здатний стати аналогом протирадарних ракет, які наводять на випромінювання пошукових РЛС. Це можуть використовувати для нейтралізації, а також прориву систем ППО.

Звернімо увагу, що технічні характеристики Shahed-238 невідомі. Можна лиш припустити, що реактивний двигун дозволить дрону рухатися з вищою швидкістю. Правда, дальність польоту через це може скоротитися.

Зауважимо, що під час презентації показали запуск БпЛА з розігнаного авто. Тим часом Shahed-136 могли запускати зі стаціонарної платформи. Для цього використовували твердопаливний прискорювач.

Достеменно невідомо, чи отримає Росія від Ірану реактивні "Шахеди". Водночас атаки Shahed-136 не вщухають. Пізно ввечері 20 листопада ворог запустив групи дронів-камікадзе як з Півдня, так і з Півночі. Закликаємо залишатися в укриттях у тих регіонах, де досі лунає повітряна тривога. Це може вберегти вам життя.