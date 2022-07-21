Без лікаря нікуди не їздить: в Ірані путіну кілька разів знадобилась допомога

Під час візиту до Ірану путіну кілька разів потрібно було "відпочити" у присутності медиків. Крім того, диктатор дивно кульгав, виходячи з літака.

Інформацію, що путіну знадобилась допомога медиків, поширили у телеграм-каналах, інформує 24 канал. Це лише підживлює чутки про ймовірну хворобу президента держави-агресорки.

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Ледь вийшов з літака

У мережі глузують, що, ймовірно, метою візиту путіна до Ірану була демонстрація того, як він невпевнено шкутильгає, неприродно притискаючи руку до тіла.

Так, мережею розлетілось відео, як путін виходить з літака. Він намагався зійти з нижньої сходинки, дивно зістрибнув і вдав, що так і потрібно.

Під час зустрічі з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі, російський диктатор сидів у кріслі, широко розставивши ноги. До речі, путіна посадили не за багатометровий стіл, як він звику, а просто на стілець. Щоправда, крісло таки відсунули на кілька метрів.

У кремлі як завжди говорять про "вкиди Заходу"

У москві прокоментували дивну поведінку путіна в Тегерані. Його речник дмитро пєсков назвав все закидами та фейками західних ЗМІ.

Пєсков запевняв, мовляв, у президента росії все добре.

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