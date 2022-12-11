В іранському університеті, де займаються оборонними проєктами, стався вибух
11 грудня 2022, 19:50Читать новость на русском
Джерело:Iran International English
В Ірані в суботу, 10 грудня, прогримів вибух, після якого сталася пожежа. Вибух прогримів в іранському університеті.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету. Після цього сталася пожежа на хімічному факультеті.
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Вибух стався в Ісфаханському технологічному університеті
Повідомляється, що Ісфаханський технологічний університет пов'язаний з проєктами в оборонній сфері. Інших деталей про вибух наразі не повідомляється.
Вибух в іранському університеті: відео
Іран постачає зброю Росії
- Росія через вторгнення в Україні опинилася в ізоляції та шукає союзників, щоб продовжувати війну. У Кремлі залежать від Ірану, який постачає російські армії дрони-камікадзе. Також Іран обіцяв Росії балістичні ракети.
- Зокрема, у жовтні Росія підписала угоду з Іраном про постачання безпілотників і балістичних ракет. Водночас у Пентагоні не підтвердили підписання угоди. Також у ГУР МО заявили, що Росія не отримувала іранські балістичні ракети.
- В Інституті з вивчення війни вважають, що Росія брала паузи між ударами дронами-камікадзе не просто так. За цей час ворог міг займатися модифікацією "шахідів", щоб вони витримували морози.
- Росія вже поновила атаки дронами-камікадзе. Окупанти могли почати використовувати проти України іранські безпілотники, отримані з нової партії.