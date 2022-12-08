В Ірані стратили першого протестувальника, а таліби провели першу страту в Афганістані

В Ірані стратили чоловіка, який брав участь у протестах проти чинного режиму. Публічну страти вирішили й влаштувати терористи "Талібану" в Афганістані.

Обидві страти засудила міжнародна спільнота. Формально обидві називаються "першими", однак такими вони не є.

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Страта учасника протестів в Ірані

Як повідомляє видання Reuters, Мохсена Шекарі стратили через повішення. Це перша офіційна страта в Ірані за участь у протестах. Напередодні страти державні ЗМІ публікували відео, де Шекарі зізнається у тому, що нібито він вдарив ножем члена Басіджі (напіввійськової організації в Ірані – фактично, народної міліції).

Правозахисники кажуть, що страченого перед смерть катували і саме таким чином вибили з нього "зізнання".

Глави МЗС Великої Британії та Німеччини засудили страту і назвали подію насиллям іранської влади проти власного народу, водночас зазначають, що зневага режиму аятол до іранців не має меж.

Нагадаємо, що протести в Ірані спалахнули після вбивства 22-річної Махси Аміні представниками поліції моральності за нібито неправильне носіння хіджабу. Тегеран нібито пішов на поступки мітингувальникам та вирішив ліквідувати так звану поліцію моральності, однак протести не вщухають.

Перша публічна страта в Афганістані

Також Reuters повідомило про те, що речник терористичної організації "Талібан" підтвердив першу публічну страту в Афганістані з моменту захоплення Кабула талібами.

Таліби публічно стратили чоловіка, якого звинувачували у вбивстві, вчиненому ще у 2017 році. На страті були присутні ватажки "Талібану". Чоловіка стратив батько жертви, який здійснив 3 постріли.

Місія ООН в Афганістані та речник Управління ООН з прав людини в Женеві виступили із заявами, в яких засудили страту та закликали талібів негайно ввести мораторій на смертну кару. Водночас таліби заявили, що такі страти є правом родичів жертв убивств.

Та варто відзначити, що ЗМІ неодноразово повідомляли про вбивства талібами жителів Афганістану після приходу до влади у серпні 2021 року після захоплення майже всієї території країни включно зі столицею – Кабулом. Також таліби застосовують публічні бичування.