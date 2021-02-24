В Ірані жінка померла дорогою на шибеницю: її все одно повісили – фото

В Ірані жінку засудили до смертної кари за вбивство її чоловіка. Однак стратити ще живу Захру Ізмаїлі не вдалося, вона померла дорогою на шибеницю.

Іранка стала свідком повішання 16 засуджених і впала замертво після серцевого нападу.

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Неживе тіло жінки все одно повісили "з поваги до сім'ї вбитого". Мати чоловіка особисто вибила стілець з-під зашморгу мертвої невістки.



В Ірані жінка померла по дорозі на шибеницю / Фото The Times

Жінка захищала себе та доньку

Адвокат Омід Мораді повідомив, що чоловік страченої Алірез Замані ображав його підзахисну.

Він додав, що жінка вбила чоловіка під час того, як намагалася захистити себе та доньку.

Багато країн у світі проти смертної кари

Смертна кара – це незворотне покарання. Адже ризиків помилкового вироку не можна уникнути.

не можна уникнути. Таке покарання не впливає на злочинність . Немає доказів, що смертна кара є більш ефективним засобом скорочення злочинності, ніж довічне ув'язнення.

. Немає доказів, що смертна кара є більш ефективним засобом скорочення злочинності, ніж довічне ув'язнення. У багатьох зареєстрованих випадках, які проаналізували Amnesty International, люди були страчені після несправедливого суду . Тобто смертна кара часто використовується в рамках спотворених систем правосуддя.

. Тобто смертна кара часто використовується в рамках спотворених систем правосуддя. Смертна кара – це дискримінація . До такого виду покарання засуджують тих, хто має менш сприятливе соціально-економічне становище або належить до расових, етнічних чи релігійних меншин.

. До такого виду покарання засуджують тих, хто має менш сприятливе соціально-економічне становище або належить до расових, етнічних чи релігійних меншин. Смертну кару часто використовують як політичний інструмент.

У 2020 році в Ірані до смертної кари засудили понад 250 людей.

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