В Ірані знають, хто влаштував "диверсію" на ядерному об'єкті, але він вже втік

Іран офіційно повідомив, що людину, яка була відповідальна за диверсію на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі, вдалося ідентифікувати. Однак він встиг втекти з країни за кілька годин до інциденту.

За даними Тегерана, підозрюваний – 43-річний іранський громадянин Реза Карімі. На державному телебаченні навіть показали його фото.

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Іран про причетного до "диверсії" на ядерному об'єкті

Відповідно до повідомлення, Карамі працював на підприємстві у Натанзі. Однак втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.

Іранська влада каже, що робить все, аби арештувати підозрюваного та повернути його у країну.



На телебаченні Ірану оприлюднили фото підозрюваного / Фото АР

Що відомо про інцидент на ядерному підприємстві Ірану