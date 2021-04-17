В Ірані знають, хто влаштував "диверсію" на ядерному об'єкті, але він вже втік

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Іран офіційно повідомив, що людину, яка була відповідальна за диверсію на підприємстві зі збагачення урану в Натанзі, вдалося ідентифікувати. Однак він встиг втекти з країни за кілька годин до інциденту.

Джерело:

АР

За даними Тегерана, підозрюваний – 43-річний іранський громадянин Реза Карімі. На державному телебаченні навіть показали його фото.

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Іран про причетного до "диверсії" на ядерному об'єкті

Відповідно до повідомлення, Карамі працював на підприємстві у Натанзі. Однак втік з Ірану після того, як про нього дізналися співробітники сил безпеки.

Іранська влада каже, що робить все, аби арештувати підозрюваного та повернути його у країну.


На телебаченні Ірану оприлюднили фото підозрюваного / Фото АР

Що відомо про інцидент на ядерному підприємстві Ірану

  • Нещодавно Іран оголосив про введення в дію на об'єкті в Натанзі передових центрифуг, завдяки яким можна буде активізувати процес збагачення урану.
  • А вже 11 квітня там стався збій у системі розподілу енергії.
  • Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Тегеран залишив за собою право на відповідь.
  • Згодом ЗМІ повідомили про те, що інцидент на ядерному об'єкті міг статися через кібератаку ізраїльської розвідки.