Іранські дрони полетіли в бік Полтавщини, на Дніпропетровщині працює ППО

У низці областей оголосили повітряну тривогу. Все через іранські дрони, які летять в бік Полтавщини.

Так, напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються ворожі безпілотники. Про це повідомили глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін та мер Полтави Олександр Мамай. Вони закликали людей залишатись в укриттях.

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У Дніпрі чути вибухи

Близько 23:14 місцеві повідомили про звуки вибухів. У групі моніторингу ворожої авіації зазначили, що на Дніпропетровщині працюють сили ППО. Офіційної інформації про це наразі немає.

Де оголосили тривогу