Іранський танкер біля Сирії атакували з дрона: є загиблі

Біля узбережжя Сирії сталася смертельна пожежа на танкері, що віз паливо. Щонайменше троє людей загинули.
Джерело:The Guardian
Танкер спалахнув біля порту у місті Баніяс. Хто саме атакував судно, наразі невідомо. Втім, за попередньою інформацією, на іранський танкер напали зі сторони Лівану.
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Що спричинило пожежу на танкері
Як пише держінформагентство SANA, у Міністерстві нафти і мінеральних ресурсів зазначають, що пожежу спричинив безпілотник. Він прямував з напрямку ліванських територіальних вод і атакував судно. Густий дим з танкера піднявся у небо на декілька метрів.
Рятувальникам вдалося швидко загасити полум'я. Проте людей, які перебували на танкері, врятувати не змогли. Загинули троє людей: усі вони були з Сирії. Голова центру моніторингу прав людини Рамі Рахман зазначив, що двоє з них були членами екіпажу.
Інші напади на судна Ірану
- За останній місяць відомо щонайменше про два напади.
- 7 квітня Ізраїль взяв на себе відповідальність за напад на іранський торговий корабель Saviz. Судно кілька років курсувало в Червоному морі. Його використовував Корпус вартових Ісламської революції для супроводу торгових і вантажних суден.
- Інше іранське судно 12 березня було пошкоджене внаслідок нападу в Середземному морі. На вантажний корабель кинули вибухівку.