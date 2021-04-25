Іранський танкер біля Сирії атакували з дрона: є загиблі

Біля узбережжя Сирії сталася смертельна пожежа на танкері, що віз паливо. Щонайменше троє людей загинули.

Танкер спалахнув біля порту у місті Баніяс. Хто саме атакував судно, наразі невідомо. Втім, за попередньою інформацією, на іранський танкер напали зі сторони Лівану.

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Що спричинило пожежу на танкері

Як пише держінформагентство SANA, у Міністерстві нафти і мінеральних ресурсів зазначають, що пожежу спричинив безпілотник. Він прямував з напрямку ліванських територіальних вод і атакував судно. Густий дим з танкера піднявся у небо на декілька метрів.

Рятувальникам вдалося швидко загасити полум'я. Проте людей, які перебували на танкері, врятувати не змогли. Загинули троє людей: усі вони були з Сирії. Голова центру моніторингу прав людини Рамі Рахман зазначив, що двоє з них були членами екіпажу.

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