Один із компонентів іранського дрону Mohajer 6 – український, – ГУР

Українські герої "приземлили" іранський дрон Mohajer 6. Тим часом фахівці з ГУР Міноборони дослідили його компоненти.

Українські розвідники виявили, що деталі Mohajer 6 – промарковані фарсі – південно-західною іранською мовою. Це свідчить про іранське походження безпілотника.

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Водночас викликало зацікавлення те, як країна, яка вже стільки років перебуває під санкціями, змогла налагодити виробництво дронів. Важливо, що українські розвідники також виявили компоненти з різних країн світу. Зокрема:

США;

Японії;

Китаю;

Швеції;

Австрії.

І – навіть один компонент українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили,

– мовиться у повідомленні.

Дрони Mohajer-6 програють конкурентам

У ГУР Міноборони розкритикували іранські дрони Mohajer-6. Це пояснюють тим, що для виробництва іранських розвідувально-ударних безпілотників Mohajer-6 використовують компоненти побутового призначення. Саме тому "пташки" суттєво програють своїм конкурентам.

Росія не надто часто використовує Mohajer-6. Захисники українського неба вже приземлили декілька таких "пташок". Водночас – не більше 5.

Загалом їх у країни-окупантки приблизно 20.

Максимальна злітна вага Mohajer-6 – 600 кілограмів. Дальність польоту – 200 кілометрів.

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