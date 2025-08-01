Унаслідок нічної атаки Росії по Києву 31 липня загинула 31 людина. Серед жертв – мама з двома доньками, що переїхали з Донбасу.

Про сумну звістку повідомили у дописі на сторінці Ліцею №13 Святошинського району міста Києва, передає 24 Канал.

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Що відомо про загиблу родину в Києві?

Під час російського обстрілу Києва в ніч проти 31 липня загинула сім'я Гуменюк. Ворожа ракета обірвала життя мати Ірини та її доньок Аліни та Анастасії. Удар прийшовся по багатоповерхівці в Святошинському району столиці.

Аліна навчалась у шостому класі, а Анастасія – в дев'ятому. У навчальному закладі зазначили, що родина була переселенцями з Донбасу. Вони шукали безпечного місця в тилу України, але війна, на жаль, їх наздогнала.

Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками. Ми пам'ятатимемо їхні усмішки, добрі серця, бажання жити й вчитися,

– йдеться в повідомленні.

Мама дівчат Ірина Гуменюк працювала кавовим експертом і була суддею на чемпіонатах Speciality Coffee Association Ukraine. Її колеги теж висловили співчуття близьким.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна та світла пам'ять!

Нагадаємо, серед жертв атаки на Київ також є 6-річний Матвій Марченко. Хлопець займався спортом та лише закінчив перший клас.