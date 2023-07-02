Пішла до подруг, але так і не зустрілась з ними: у Маріупольському районі зникла семикласниця

У Маріупольському районі, що на тимчасово окупованій Донеччині, зникла 11-річна дівчинка. Через дві доби після цього з'явилась інформація, що вона може бути в одній з військових частин регіону.

Ще 30 червня, близько 21:30 стало відомо про зникнення Губарьової Ірини Сергіївни, що народилася 28 вересня 2011 року. Вона навчалася у 7 класі в одному з освітніх закладів селища Мангуш. Відповідний пост про це опублікував радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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Зникнення Іри під Маріуполем

Власне, відомо, що того дня дівчина близько 15:00 вийшла з дому для того, аби зустрітися з подругами, однак до них не дійшла.

У так звані "правоохоронні органи" цього окупованого регіону про зникнення доньки повідомила її мати Оксана. Жінка працює в одному з магазинів селища.



Ірина з мамою Оксаною / Світлина з телеграм-каналів

Водночас Андрющенко опублікував світлину місцевої газети зі статтею про зникнення Ірини Губарьової. Зокрема, там вказано, що до цього можуть бути причетні особи, що були в транспортному засобі, зображеному на світлині.



Особи в цьому транспортному засобі можуть бути причетні до зникнення Ірини / Фото з місцевої газети Маріупольського району

Через дві доби після зникнення Ірини, 2 липня, один з ворожих телеграм-каналів поширив повідомлення, що дівчина може бути у військовій частині під селом Янисоль: "Інша інформація не оприлюднюється через інтереси слідства", – написали пропагандисти.

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У Маріуполі – безробіття

Згадаємо до цієї теми, що не так давно радник Маріупольського мера Петро Андрющенко розповідав про ситуацію в місті. Як він зазначив, маріупольці змушені виживати під владою загарбників.

Також, за його словами, в окупованому населеному пункті немає проблем з роботою хіба у тих людей, що працюють у будівництві, та у зрадників. Власне, йдеться про тих осіб, що обслуговують окупантів.