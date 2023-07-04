12-річну дівчинку, яку шукали біля окупованого Маріуполя, знайшли мертвою: є підозри щодо росіян

12-річну Ірину Губарєву, яку декілька днів розшукували у Маріупольському районі, знайшли мертвою. Є підозри, що дівчинку викрали російські окупанти.

Є версія, що у смерті винен російський військовий. Дівчинку шукали з 30 червня.

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Ірину Губарєву знайшли мертвою

Як стало відомо, 12-річну Ірину Губарєву, яку з п'ятниці розшукували в Маріупольському районі, знайшли мертвою.



Ірина Губарєва / фото із соцмереж

30 червня школярка пішла на зустріч з подругами. Це сталося у селищі Мангуш. Як повідомляли у пропагандистських чатах, дівчинку спочатку не розшукували. А згодом, коли мама почала ходити по блокпостах та показувати фото – ситуації надали розголосу.

Останнє місцезнаходження дівчинки зафіксували у селі Республіка, що майже за 30 кілометрів від Мангуша.

Зауважимо, що у соцмережах оприлюднили листівки з розшуком групової автівки, підозрюючи, що 12-річну Ірину викрали російські терористи. До того ж було опубліковано розмову місцевого жителя з пропагандистом, в якій чоловік розповів, що це не вперше, коли до підлітків залицяються окупанти.

За ще однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає.

У Харкові знайшли 6-річну Діану Юрченко

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці розшукали маленьку Діану Юрченко, яка зникла у Харкові. Дівчинка гуляла біля будинку та не повернулася додому.

Поліцейські заявили, що на пошук Діани був орієнтований особовий склад поліції. Її вдалося знайти на території однієї зі станцій метро. Вдалося встановити, що Діана разом з іншими дітьми поїхала кататися на місцевому метро.

Також раніше на Харківщині відшукали 2-річну Віолетту Мужечук. На щастя, дівчинку знайшли живою. Вона була у лісі. З домом її розділяло 6 кілометрів. Зазначалося, що Віолетту знайшли правоохоронці Богодухівського району. Мама малечі була дуже сильно налякана. На щастя, з Віолеттою все гаразд. Зараз вона у безпеці з рідними.