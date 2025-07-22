Однокурсниця Путіна: раптово померла голова Верховного суду Росії Ірина Подносова

У країні-агресорці триває низка загадкових смертей високопоставлених представників влади. У 71-річному віці померла очільниця Верховного суду Росії.

Російські офіційні видання повідомляють, що жінка тяжко хворіла. У неї нібито був рак, передає 24 Канал.

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Що відомо про Ірину Подносову?

Ірина Подносова була єдиною жінкою – головою Верховного суду Росії. На цю посаду її призначили 17 квітня 2024 року. З липня 2020 року жінка була заступницею голови Верховного суду та головою судової колегії з економічних спорів.

Ірина Подносова народилася 29 жовтня 1953 року в Пскові, в 1975 році закінчила юрфак Ленінградського державного університету. Вона навчалася на одному курсі з Володимиром Путіним.

З 1990 по 2013 рік Подносова була суддею Лузького міського суду Ленінградської області, а потім його головою.

У 2013–2018 роках вона стала заступником, а після головою Ленінградського обласного суду;

З вересня 2018 року до липня 2020 року – голова Другого апеляційного суду загальної юрисдикції. В арбітражних судах вона раніше не працювала. РосЗМІ з посиланням на джерела писали, що в судовій системі Подносова вважається дуже впливовою людиною, "оскільки всі розуміють, хто за нею стоїть".

Зауважимо, що попередник Подносової – 80-річний В'ячеслав Лебедєв – помер 23 лютого 2024 року. Він очолював Верховний суд понад 30 років, ставши головою ще за часів РРФСР. За нього Росія досягла історичного мінімуму виправдувальних вироків у кримінальних справах.

У період роботи в Московському міському суді в середині 1980-х Лебедєв брав участь у винесенні обвинувальних вироків у кримінальних справах щодо "антирадянської" діяльності.

Нагадаємо, що з початку 2022 року до середини 2025 року в Росії сталося щонайменше 34 загадкові смерті високопоставлених чиновників і бізнесменів, більшість з яких працювали у стратегічно важливих галузях.