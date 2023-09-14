Її називали "світлячком": під Бахмутом загинула захисниця України Ірина Пономаренко

Ірина Пономаренко – захисниця України – загинула під Бахмутом у бою з російськими окупантами. Знайомі називали Ірину "світлячком".

Без матері залишився син. Рідні згадують Ірину як надзвичайно світлу людину. Її так і називали "наш світлячок". Захисниця залишилася у пам'яті людей веселою, приязною та комунікабельною.

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Жінка мешкала у Широкому (Дніпропетровська область).

Царство небесне! Вічна пам'ять нашій дорогій сестрі батальйону. Її служба була прикладом для усіх побратимів. Тяжко усвідомлювати, що Іри більше немає,

– заявив побратим захисниці Андрій Корсун.

У Дніпрі померла військова медикиня

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним Ірини Пономаренко. Вічна пам'ять та подяка українській захисниці.

У Дніпрі пішла з життя Ірина Казьміна – відома військова медикиня. Як старший лейтенант медичної служби та хірургиня жінка рятувала життя українських героїв. Ірина служила в одній із комендатур охорони та обслуговування повітряного командування "Схід". Близькі розповідають, що Ірина з дитинства мріяла стати лікарем. Її мрія здійснилася.

Причину смерті жінки наразі не розкривають. В останню путь мужню медикиню провели 13 вересня.