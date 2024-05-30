Загинула парамедикиня, доброволиця батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух
На фронті загинула парамедикиня Ірина Цибух. Їй через два дні мало виповнитись 26 років.
У батальйоні розповіли, що трагедія трапилась 29 травня на Харківському напрямку. Буквально 1 червня парамедикині мало виповнитись 26 років.
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На війні загинула парамедикиня Ірина Чека Цибух
Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок і ми почуємо твій голос. Вчора (29 травня – 24 Канал) під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження. 01.06.1998 – 29.05.2024,
– розповіли у батальйоні.
Госпітальєри написали, що ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону, а для всієї України.Редакція 24 Каналу щиро співчуває госпітальєрам та рідним Ірини Цибух.
У батальйоні опублікували цитати Чеки:
- "єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю";
- "в армію треба йти, тому що це епоха нашої унікальної доби, де ми можемо захищати нашу країну";
- "я нещодавно зрозуміла, що цей тренд на те, що ми всі скоро умремо, він досить високо вже звучить, і всі готуються рано чи пізно десь загинути. А коли маєш можливість повертатись до цивільного життя, то ти бачиш, що – окей, можливо пожити це теж може бути тенденцією непоганою. Я просто сама для себе це відкрила. І почала думати – ого, можна ще й пожить!";
- "хочу дітей. Хочу будинок. Хочу садити помідори... але війну закінчити найважливіше";
- "потрібна стратегія пам'яти.... Пам'ять формує суспільство... Це ми робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. Пам'ятування ми робимо не для загиблих людей, бо вони уже загинули. А робимо для тих, хто далі буде про це знати. Ми знаємо про це найкраще, бо ми є учасниками цих подій. Але потім буде купа людей, які вже не будуть пам’ятати це як ми";
- "чи варте це суспільство вчинку полеглих героїв? Найважливіше – вчинок. Оповіді покликані навчити нас боротись за справедливість, карати зло і жертвувати собою заради інших. А якщо інші не вартували цього, то це лиш елемент історії, який підкреслює сміливість і правдолюбство головного героя";
- "війна – найгірше місце, де я колись була, але вона дає квиток у справжнє життя, у світ непідробної незалежності, вона таврує знання про скороминущість існування".
На Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Чека Цибух / Фото Госпітальєрів
Госпітальєри написали, що у батальйоні ще повідомлять про час та дату прощання з Іриною.
Що відомо про Ірину Цибух
- Ірина Цибух в інтерв'ю УП розповідала, що вона народилась у Львові в умовах, де їй ніколи не доводилося відстоювати свою мову, національну традицію: "Писанки, які ми малювали з мамою, чи історія бабусі, яка сиділа в тюрмі на Лонцького – це все було частиною мене".
- Як військова парамедикиня Чека на Донбас їздила з 2015 року. Вона служила в складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
- До повномасштабного вторгнення Ірина працювала на Суспільному менеджеркою та журналісткою. Вона розповідала "Детектору медіа", що займалась реформою мовника та реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини.
- Ірина 22 – 23 лютого 2022 року презентувала в Покровську та Краматорську свій документальний фільм про дітей із віддалених сіл Донеччини й Луганщини, яким бракує інклюзії. 24 лютого презентація мала відбутись в Сіверськодонецьку, наступного дня – в Києві. Та після повномасштабного вторгнення Ірина доброволицею пішла на фронт.
- 16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв'язку, Володимир Зеленський нагородив парамедикиню орденом "За заслуги".
- У березні 2024 року Ірина Цибух стала лауреаткою премії УП 100. Сила жінок.