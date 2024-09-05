Образ Мері Поппінс, скандали та вибори мера Києва: біографія Ірини Верещук

.

Майже 3 роки Ірина Верещук працювала в уряді Дениса Шмигаля на посаді віцепрем'єрки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Однак урядовиця 3 вересня 2024 року подала заяву про відставку з посади. З другої спроби Верховна Рада відправила Ірину Верещук у відставку – це рішення підтримали 255 депутатів.

За словами ексміністерки, далі вона перейде працювати в Офіс Президента України на посаду заступниці керівника.

За плечима в Ірини Верещук – мерське крісло в Раві-Руській та боротьба за посаду мера Києва. Що відомо про колишню міністерку реінтеграції – розповідає 24 Канал.

Цікаво З другої спроби Рада підтримала відставку Верещук з посади міністра

Кілька вищих освіт та офіцерське звання

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року в місті Рава-Руська на Львівщині. Там же у 1997 році закінчила місцеву школу із золотою медаллю. По закінченню школи майбутня міністерка вступила у військовий інститут при НУ "Львівська політехніка" (зараз – Національна академія Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного) на спеціальність "Міжнародна інформація".



Ірина Верещук в шкільні роки / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

По завершенню навчання в інституті, 5 років перебувала на офіцерських посадах у ЗСУ. Має звання старшого лейтенанта.

У 2002 році вступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчалася за спеціальністю "Правознавство".

У період з 2008 по 2010 роки Ірина Верещук була слухачкою у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. За результатами навчання влітку 2009 року проходила стажування у Секретаріаті Кабінету Міністрів та була внесена до кадрового резерву.

У 2011 році Ірина Верещук вступила на аспірантуру Львівського регіонального інституту державного управління. Навчання закінчила з відзнакою.

У листопаді політикиня захистила дисертацію на тему "Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України" та здобула ступінь кандидатки наук з державного управління.

Впродовж 2015 – 2016 років Ірина Верещук була стипендіаткою Польсько-американського фонду Свободи за програмою імені Лейна Кіркланда. Під час стажування продовжувала дослідження досвіду реформ децентралізації у Польщі та успішно захистила дипломну роботу в Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету на тему "Участь громадян в здійсненні представницької влади в Польщі. Рекомендації для України" й отримала диплом із відзнакою.

У липні 2016 році отримала диплом польської Національної школи державного управління.

Від крісла мера до Верховної Ради: політична кар'єра Ірини Верещук

Протягом 2007 – 2008 років, після закінчення навчання на правничому факультеті, Ірина Верещук почала працювати у Рава-Руській міській раді на посаді юристки, а у 2010 році стала заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

У жовтні 2010 року на місцевих виборах балотувалася від партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка на посаду мера Рави-Руської й здобула підтримку більшості виборців. Через 4 роки Ірина Верещук спробувала свої сили на парламентських виборах як самовисуванець на мажоритарному окрузі, проте перемогти не вдалося.



Ірина Верещук стала наймолодшою в Україні жінкою-мером / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

Друга спроба потрапити до парламенту у 2019 році була вдалою. Тоді Ірина Верещук пройшла до Верховної Ради як №29 у списку партії "Слуга народу". У парламенті вона стала членкинею з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою підкомітету з державної безпеки та оборони.

Восени 2019 року також була представницею Кабінету Міністрів у Верховній Раді, проте через 2 місяці після початку роботи склала повноваження. Причиною депутатка називала свої непорозуміння з тодішнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.



Ірина Верещук / Фото з фейсбук-сторінки депутатки

У 2020 році Ірина Верещук від партії "Слуга народу" балотувалася на посаду мера Києва. За підрахунками руху "Чесно" на передвиборчу кампанію кандидатка витратила 22 мільйони гривень. Однак у підсумку на виборах вона отримала 5,44% голосів.



Ірина Верещук в образі Мері Поппінс для передвиборчої реклами / Фото Kyiv Media

4 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На цій посаді вона замінила Олексія Резнікова, який очолив Міністерство оборони.

Напередодні призначення народна депутатка заявляла про свої наміри очолити Міноборони.



Ірина Верещук в день призначення на посаду міністерки / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Ірина Верещук в уряді

З початком повномасштабного вторгнення Ірина Верещук відповідала за гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій та за обмін полоненими й тілами загиблих. Зокрема у березні 2022 року зверталася до Росії з проханням забрати тіла окупантів, котрі загинули, оскільки такого наміру в росіян не було.

Міністерку неодноразово критикували за її діяльність та навіть звинувачували в некомпетентності. У травні 2022 року з неї зняли обов'язки щодо роботи над поверненням полонених та обміну тілами загиблих, і від тоді це стало сферою відповідальності керівника ГУР МО Кирила Буданова.

У 2023 році росіяни оголосили міністерку в розшук.

3 вересня 2024 року Ірина Верещук написала заяву на відставку з посади, проте наступного дня Верховна Рада не підтримала її звільнення, оскільки міністерка не прийшла звітувати перед парламентом про свою діяльність за майже 3 роки.

Скандали та критика Ірини Верещук

Ірина Верещук була фігуранткою не одного скандалу. Зокрема, у 2019 році їй закидали співпрацю з Віктором Медведчуком, адже депутатка була частою гостею на каналах, які належали його соратнику Тарасу Козаку.

Тоді в етері 112 каналу Верещук зробила скандальну заяву щодо членства України в НАТО. Тоді політикиня заявила, що "не можна йти туди, де нас не чекають". Слова депутатки довелося роз'яснювати Кабміну. У заяві уряду слова депутатки назвали вирваними з контексту.

Також наприкінці 2019 року між нардепами Максимом Буданським та Гео Леросом спалахнула бійка у Верховній Раді, причиною якої стало нібито те, що Лерос образив Верещук у партійному чаті.

Також Ірині Верещук "прилітало" за те, що її помічником став Микола Більченко, який був помічником нардепа від "Партії регіонів" Віталія Барвіненка. Верещук у відповідь на закиди заявляла, що "не знала цього факту з його біографії".



Ірина Верещук / Фото з фейсбук-сторінки політикині

Крім того, Ірині Верещук досі згадують те, як у 2013 році на тлі Революції Гідності в інтерв'ю російським журналістам тоді ще пані мер Рави-Руської називала Росію "авторитаризмом з демократичним обличчям" та казала, що "якби в Україні був такий Путін", то вона б підтримала його.

Під час передвиборчої кампанії 2020 року Ірина Верещук дала інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому, зокрема, розкритикувала фемінізм.

Коли я чую про ці "феміністичні рухи", кажу їм: "В армію. І все стане на свої місця",

– заявила тоді кандидатка в мери Києва.

За це висловлювання вона отримала премію "Це яйце" від Української гельсінської спілки за сексистське висловлювання.

Також того року вона дала інтерв'ю каналу секти "Аллатра". Пізніші повідомлення ЗМІ про свою причетність до цієї секти Ірина Верещук назвала "замовними".

А ще під час передвиборчої кампанії стало відомо, що у 2015 році Верещук їздила до Москви на вручення премії своїй знайомій журналістці Марині Ахмедовій. До слова, саме вона робила матеріал про Раву-Руську, в якому у 2013 році пані мер хвалила Путіна. Та епізод з поїздкою до Росії Ірина Верещук пояснила, що вона не була держслужбовицею і їздила як цивільна особа.

Після початку повномасштабного вторгнення міністерку Ірину Верещук неодноразово критикували за те, що вона дає коментарі проросійському та підсанкційному виданню "Страна". Однак в Мінреінтеграції заявляли, що це не суперечить санкціям.

Особисте життя ексміністерки

Матір Ірини Верещук працювала у сфері торгівлі, а батько встановлював високовольтні лінії. Сестра працювала у Збройних силах.

Уперше Ірина Верещук вийшла заміж у 2003 році за Ігоря Верещука, наступного року в подружжя народився син Олег. У 2012 році вони розлучилися.



Ірина Верещук з сином Олегом / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

Зараз цивільним чоловіком Верещук є полковник СБУ, колишній глава львівського спецпідрозділу СБУ "Альфа", співзасновник Міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерору "Альфа" у Львівській області Михайло Кухаренко.