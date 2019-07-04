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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Ірина Багалій просить Зеленського вжити заходів через іноземне громадянство у Куницького

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      Олександр Куницький
      Олександр Куницький / strana.ua

      До президента України Володимира Зеленського, а також партії "Слуга народу" звернулася громадський діяч з Харкова, відомий лікар Ірина Багалій.

      Вона просить президента звернути увагу на ситуацію з наявністю іноземного громадянства у кандидата в депутати по 169 мажоритарному округу Олександра Куницького.

      Відеозапис звернення опубліковано на сторінці Ірини Багалій в Facebook.

      "Мене звати Ірина Багалій. Я – лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою – координатором екологічної організації "Зелений фронт". Наша сім’я понад 100 років живе в Харкові. У центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим усій Україні як 169 виборчий округ. Через скандал. З’ясувалося, що від партії "Слуга народу" балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить до Росії. Я звертаюся до президента Зеленського та до штабу партії "Слуга народу" з проханням розібратися у цій ситуації. І з’ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народові та вжити заходів. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Тільки громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців", – заявила Ірина Багалій.

      Рід Багалій – шанують у Харкові. Ірина Багалій є правнучкою відомого історика, співзасновника і члена Української академії наук (з 1919 року) Дмитра Багалія. Академіку належить фундаментальна праця "Історія Слобідської України". Сьогодні Ірина Багалій має активну громадянську позицію щодо питань збереження української ідентичності на Слобожанщині.

      Вона не сама у зверненні до президента Зеленського з приводу скандально відомого кандидата в депутати Куницького. Раніше із закликом розібратися в ситуації виступив громадський діяч, юрист Леонід Маслов. Він, як і солістка відомої групи KAZKA Олександра Зарицька, звернули увагу президента на те, що кандидат, який має паспорт іноземної держави, не має права представляти партію на виборах. Своє звернення Зарицька опублікувала в Instagram.

      Нагадаємо, днями депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у військовій формі армії Ізраїлю. А журналісти знайшли на YouTube опублікований в 2014 році відеоролик, в якому сам Куницький підтверджує своє місцезнаходження в Ізраїлі, а також говорить співрозмовникові, що готується прийняти ізраїльську армійську присягу. У свою чергу в Центральній виборчій комісії заявили, що отримали офіційні документи, які підтверджують факт перетину українського кордону Олександром Куницьким за паспортом іноземної держави.

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      Теги: Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини Харкова
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