Ірину Верещук призначили заступником глави Офісу Президента
Ірина Верещук отримала нову посаду. До цього вона працювала очільницею Мінреінтеграції з листопада 2021 року.
Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук працювати в Офіс Президента. До цього вона розповідала, що займатиметься тим, чим займалася на посаді віцепрем'єр-міністра.
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Що відомо про призначення Верещук
Про призначення Ірини Верещук заступником керівника Офісу Президента України,
– мовиться в указі Зеленського.
Тобто Ірина Верещук стане заступником Андрія Єрмака.
Перед цим, звітуючи у Верховній Раді, Ірина Верещук розповіла, що найбільшим досягненням за час робити на посаді вона вважає побудову ефективної системи реагування на виклики, які постали перед країною у лютому 2022 року. Також вона сказала, чим займатиметься на посаді заступниці Андрія Єрмака.
Я йду працювати Офіс Президента і буду займатися тим, чим займалася на посаді віцепрем'єр-міністра, а саме – діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право, все те що ми робимо на наших штабах,
– сказала Ірина Верещук.
Окрім того, Володимир Зеленський призначив:
- Віктора Микиту – заступником керівника Офісу Президента. До цього він був головою Закарпатської ОВА;
- Олександра Камишіна – радником президента України зі стратегічних питань (поза штатом). Раніше він працював міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Дмитра Литвина – радником президента України з питань комунікацій. У книжці "Вторгнення. За лаштунками кривавої війни Росії та боротьба України за виживання" писали, що промови Володимиру Зеленському пише саме колишній журналіст Дмитро Литвин.