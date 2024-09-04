Неймовірна кількість: Шольц розкрив, скільки ППО IRIS-T передасть Україні

4 вересня Олаф Шольц відвідав військову базу біля міста Кіль. Виступаючи там, канцлер розповів про посилення повітряної оборони України.

Політик повідомив, що у планах Берліна передати Києву 17 систем IRIS-T.

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Берлін посилює українську ППО

Як зазначають журналісти, йдеться про вісім систем середньої дальності (SLM) та ще дев'ять – малої (SLS). Чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.

За словами Шольца, німецькі системи протиповітряної оборони допомогли збити понад 250 російських повітряних цілей.

Чотири з них – по дві середньої та малої дальності – будуть відправлені до кінця цього року, а решта – з наступного,

– пообіцяв канцлер.

Шольц підкреслив, що підтримка Берліна України не припиняється. Пригадаємо, що нещодавно ЗМІ писали про наміри Німеччини заморозити допомогу Україні.

Зазначимо, що у коментарі виданню німецький урядовець пояснив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності.