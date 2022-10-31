Масова атака по Україні: IRIS-T відпрацювала зі 100% результатом
Німецька протиповітряна система IRIS-T під час масованого ракетного удару Росії по Україні сьогодні, 31 жовтня, відпрацював зі 100% результатом.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що перший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який цього місяця передала Німеччина, працює на повну потужність.
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Ми бачимо, що противник немає успіху в наземній операції. Тому небо зараз він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю,
– зазначив Юрій Ігнат.
Та пояснив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони.
IRIS-T дає 100% результат
"Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала зі 100% результатом", – наголосив речник.
Потрібно щоб у Німеччині наростили виробництво. NASAMS вже от-от має бути в Україні, але треба більше. Україна дуже велика, треба захищатися,
– пояснив Юрій Ігнат.
Зверніть увагу! IRIS-T є більш сучасною розробкою, ніж NASAMS, тому між ними є певні відмінності. Наприклад, в NASAMS у системі 8 радарів, а в IRIS-T лише один, адже він значно потужніший.
Ракети для IRIS-T є дешевшими. Водночас площа, яку здатен закрити цей комплекс в теорії менший за ту, яку може покрити NASAMS.
Скільки отримає IRIS-T Україна і як працює система
- Після передачі першого комплексу та її ефективного застосування на полі бою, Німеччина повідомила, що якнайшвидше передасть Україні ще три зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.
- Ця потреба особливо стала гострою з початку масованих ракетних атак по українській критичній інфраструктурі.
- Підготовку до передачі Україні від Німеччини ще трьох комплексів ППО IRIS-T підтвердив і український прем'єрміністр Денис Шмигаль.
Що таке IRIS-TЦе найсучасніший наземний зенітно-ракетний комплекс з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 кілометрів, поразка – 20 кілометрів. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, гелікоптерів та БПЛА.
Коротко про масовану ракетну атаку
- 31 жовтня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по всій території України.
- Влучання ракет зафіксовано у Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях – всього пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.
- Російські війська випустили 50 ракет, 44 з них збили сили ППО.
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