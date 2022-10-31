Масова атака по Україні: IRIS-T відпрацювала зі 100% результатом

Німецька протиповітряна система IRIS-T під час масованого ракетного удару Росії по Україні сьогодні, 31 жовтня, відпрацював зі 100% результатом.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що перший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який цього місяця передала Німеччина, працює на повну потужність.

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Ми бачимо, що противник немає успіху в наземній операції. Тому небо зараз він використовує для своїх терористичних атак. Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю,

– зазначив Юрій Ігнат.

Та пояснив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони.

IRIS-T дає 100% результат

"Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T треба більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала зі 100% результатом", – наголосив речник.

Потрібно щоб у Німеччині наростили виробництво. NASAMS вже от-от має бути в Україні, але треба більше. Україна дуже велика, треба захищатися,

– пояснив Юрій Ігнат.

Зверніть увагу! IRIS-T є більш сучасною розробкою, ніж NASAMS, тому між ними є певні відмінності. Наприклад, в NASAMS у системі 8 радарів, а в IRIS-T лише один, адже він значно потужніший.

Ракети для IRIS-T є дешевшими. Водночас площа, яку здатен закрити цей комплекс в теорії менший за ту, яку може покрити NASAMS.

Скільки отримає IRIS-T Україна і як працює система

Після передачі першого комплексу та її ефективного застосування на полі бою, Німеччина повідомила, що якнайшвидше передасть Україні ще три зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.

Ця потреба особливо стала гострою з початку масованих ракетних атак по українській критичній інфраструктурі.

Підготовку до передачі Україні від Німеччини ще трьох комплексів ППО IRIS-T підтвердив і український прем'єрміністр Денис Шмигаль.

Що таке IRIS-T Це найсучасніший наземний зенітно-ракетний комплекс з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 кілометрів, поразка – 20 кілометрів. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, гелікоптерів та БПЛА. Це найсучасніший наземний зенітно-ракетний комплекс з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужнішим двигуном. Дальність стрільби із вертикальної пускової установки – до 40 кілометрів, поразка – 20 кілометрів. Система призначена для знищення крилатих та балістичних ракет, гелікоптерів та БПЛА.

Коротко про масовану ракетну атаку

31 жовтня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по всій території України.

Влучання ракет зафіксовано у Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Дніпропетровській областях – всього пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах.

Російські війська випустили 50 ракет, 44 з них збили сили ППО.

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