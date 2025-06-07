Знищили 8 ракет за 30 секунд: у Повітряних силах розповіли про роботу IRIS-T

Україна отримала від Німеччини комплекс IRIS-T, який за 30 секунд зміг збити 8 російських ракет. Усі повітряні цілі були націлені на об’єкт критичної інфраструктури.

Про це розповів командир стартової батареї зенітного ракетного дивізіону зенітної ракетної бригади повітряного командування "Захід" Олександр, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що про це відомо

Він розповів, що у них є традиція наносити позначки знищених цілей на борт пускової установки. Одна з таких позначок на установці має аж вісім засічок. Це свідчить, що під час однієї з ворожих атак за 30 секунд захисники знищили 8 крилатих ракет.

За його словами, пускова установка IRIS-T оснащена вісьмома зенітними керованими ракетами. За 30 секунд воїни повністю її розрядили, і таким чином не допустили ураження об'єкта критичної інфраструктури, який військові захищали.

Всі цілі ми знищили впродовж 30 секунд. Російські крилаті ракети заходили буквально одна за одною в зону ураження і ми відразу захоплювали їх як цілі й вели по них вогонь. На кожну ціль застосовували одну нашу зенітну керовану ракету. Відпрацювали зі 100-відсотковою влучністю. Комплекс IRIS-T може одночасно обстрілювати багато цілей,

– каже Олександр.

Командир також розповів, що до IRIS-T військові працювали на ЗРК Бук М1, завдяки якому теж збили чимало літаків, гелікоптерів та крилатих ракет. Але IRIS-T перевершив всі очікування, і на ньому є серйозний бойовий досвід.