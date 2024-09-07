Іркутськ затопили фекалії під час фестивалю "чистої води" : епічні кадри

У російському Іркутську незабутньо відгуляли фестиваль "Щастя чистої води". Під час масових гулянь, присвячених місцевій річці, прорвало каналізацію.

Цей фестиваль присвячений єдиній річці, яка витікає з озера Байкал – Ангарі, яка має чисту воду. Однак після прориву каналізації усі нечистоти потекли в неї. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі.

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Подробиці інциденту

Під час святкування "Щастя чистої води" в Іркутську прорвало каналізацію. Річка з нечистот затопила міську набережну та потрапила в Ангару, якою так пишаються містяни, називаючи її "унікально чистою".

На фото можна побачити, як блакитна вода Ангари стала брудно-коричневою.

Довідка. Ангара – річка в Східному Сибіру і єдина річка, яка випливає з озера Байкал. Протікає територією Іркутської області та Красноярського краю Росії.

Фекалії плавають в Ангарі: фото з місцевих каналів

Іркутські комунальники після інциденту перекрили аварійну ділянку. Тим часом природоохоронна прокуратура розпочала перевірку за фактом потрапляння в Ангару каналізаційних стоків.